27-JÃ¤hriger bei Verkehrsunfall auf A4 schwer verletzt

27-Jähriger bei Verkehrsunfall auf A4 schwer verletzt

erschienen am 15.09.2016



Hellerau (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 Dresden-Eisenach ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 27-Jährige verlor in der Nacht zum Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Hellerau und Dresden-Wilder Mann die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Seine 22 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei rund 10 000 Euro.