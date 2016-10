27 Jahre alter Marokkaner in Dresdner S-Bahn verprügelt

erschienen am 24.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Ein 27 Jahre alter Mann ist in einer Dresdener S-Bahn von mehreren Tätern angegriffen und verletzt worden. Nur «unbekannte couragierte Zeugen» hätten weitere Angriffe verhindert, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Dritte hätten den blutenden Mann am Freitagabend zur Wache der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof gebracht, wo er zusammengebrochen sei. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Täter konnten unerkannt entkommen, auch die mutigen Helfer blieben anonym. Die Bundespolizei hofft nun mit einem Zeugenaufruf auf Hinweise. Über den Hintergrund der Tat liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Beim Opfer handelt es sich um einen marrokanischen Staatsangehörigen. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher.