28,5 Millionen Euro für Unis und Forschungseinrichtungen

erschienen am 21.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sächsische Universitäten und Forschungseinrichtungen haben 28,5 Millionen Euro an Fördermitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingeworben. Bedacht wurden ein Sonderforschungsbereich sowie drei Graduiertenkollegs, wie das Wissenschaftsministerium am Montag mitteilte. So wird etwa ein Konsortium von Leipziger und israelischen Wissenschaftlern der Leipziger Hochschule zum Thema «Mechanismen der Adipositas» bis 2020 mit 14 Millionen Euro gefördert. Die Entscheidung bringe die Grundlagenforschung in einem nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftspolitisch wichtigen Thema voran, erklärte Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD).

Adipositas ist eine direkt mit Übergewicht zusammenhängende Zivilisationskrankheit, die den Angaben zufolge von einer Kombination von genetischen, Verhaltens- und Lebensstilfaktoren beeinflusst wird.

Von den Fördermitteln profitieren zudem Forschungsinitiativen zu widerstandsfähigen Baukonstruktionen an der TU Dresden oder das Graduiertenkolleg «Quantitative Logiken und Automaten» an der TU Dresden und der Universität Leipzig.