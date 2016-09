30.000 Euro teure QuerflÃ¶te wieder aufgetaucht

30.000 Euro teure Querflöte wieder aufgetaucht

erschienen am 29.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die in Dresden gestohlene vergoldete Querflöte ist wieder aufgetaucht. Eine Reinigungskraft habe die Tasche, in der sich die Flöte im Wert von 30 000 Euro befand, in einem Treppenhaus nahe des Tatortes gefunden, teilte die Polizei mit. Die 42-jährige Besitzerin der Flöte hatte das Instrument am Dienstag in der Tasche vor der Eingangstür ihres Hauses abgestellt, um ihr Rad aus dem Keller zu holen. Als sie zurückkam, war das Gepäckstück verschwunden. Handy und Brieftasche wurden aus der Tasche gestohlen.