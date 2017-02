30-Jährige Frau bei Glätteunfall schwer verletzt

erschienen am 04.02.2017



Pirna (dpa/sn) - Eine 30 Jahre alte Autofahrerin ist in Pirna bei einem Unfall auf glatter Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau mit ihrem Auto am Samstag ins Rutschen, durchbrach ein Brückengeländer und kam an der Flussböschung zum Liegen. Die 30-Jährige musste von den Rettern aus dem demolierten Auto herausgeholt werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.