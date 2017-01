31-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

erschienen am 26.01.2017



Bad Düben (dpa/sn) - In einer Autowerkstatt im sächsischen Bad Düben (Nordsachsen) ist ein 31-Jähriger bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde bei Reparaturarbeiten an einem Bus eingeklemmt, wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Demnach lag der 31-Jährige unter dem Fahrzeug, als sich dieses aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich absenkte. Alarmierte Rettungskräfte konnten den 31-Jährigen zwar befreien. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann aber noch vor Ort. Die Polizei ermittelt zu den Unfallursachen.