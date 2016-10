32-Jährige im Zusammenhang mit Raubüberfall in Haft

erschienen am 26.10.2016



Görlitz (dpa/sn) - Knapp eine Woche nach dem brutalen Raubüberfall auf eine 85-Jährige in Görlitz ist am Dienstag eine 32-Jährige in Boxberg (Landkreis Görlitz) festgenommen worden. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes, schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz am Mittwoch mitteilten. Die ehemalige Pflegedienst-Mitarbeiterin soll die Seniorin am 19. Oktober «bis zur Besinnungslosigkeit» gedrosselt, bestohlen und bewusstlos zurückgelassen haben. Das Opfer konnte Angehörige alarmieren, die die Polizei benachrichtigten. Sie war mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Wohnung der alten Dame war der Frau durch ihre frühere berufliche Tätigkeit bekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die 85-Jährige hatte sie selbst hereingelassen, da sie als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aufgetreten war. Als der Versuch misslang, die Rentnerin mit der Bitte um ein Glas Wasser in die Küche zu locken, griff die 32-Jährige zu einem Strick. Mit drei Geldbörsen und insgesamt mehr als 100 Euro verschwand sie.

Die Polizei hatte zur Aufklärung des Falles eine Sonderkommission mit bis zu 40 Ermittlern gebildet. Der Hinweis eines Mannes brachte dann den schnellen Durchbruch, Laborergebnisse hatten auf eine Frau als Täterin verwiesen. Wie dann die 32-Jährige ins Visier geriet, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen. Bei der Vernehmung habe sie sich «umfassend geständig gezeigt».