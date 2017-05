35 Fahrräder in Kleintransporter entdeckt: Mann verhaftet

erschienen am 22.05.2017



Görlitz (dpa/sn) - Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle auf der Autobahn 4 bei Görlitz 35 hochwertige Fahrräder im Wert von insgesamt 35 000 Euro in einem Kleintransporter entdeckt. Sie waren am Sonntag hinter Waschmaschinen und Kühlschränken versteckt, wie die Inspektion Ludwigsdorf am Montag mitteilte. Mindestens zehn davon sind gestohlen worden, vor allem in Leipzig. Der Fahrer wurde festgenommen, gegen den 30-Jährigen Haftbefehl erlassen wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Er hatte laut Polizei angegeben, die Zweiräder in Leipzig und Essen von einem Unbekannten gekauft zu haben.