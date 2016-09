350 000 Euro fÃ¼r Orgelsanierung in Leipzigs Nathanaelkirche

350 000 Euro für Orgelsanierung in Leipzigs Nathanaelkirche

erschienen am 21.09.2016



Leipzig/Berlin (dpa/sn) - Die Kreutzbach-Orgel in der Leipziger Nathanaelkirche kann saniert werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages habe 350 000 Euro aus dem bundesweiten Orgelförderprogramm dafür freigegeben, teilte die Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe (SPD) am Mittwoch mit. Insgesamt seien 26 Projekte in ganz Deutschland bedacht worden. Die Nathanaelkirche befindet sich im Leipziger Stadtteil Lindenau.