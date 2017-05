3500 sächsische Schüler ein halbes Jahr rauchfrei

erschienen am 23.05.2017



Dresden (dpa/sn) - 3500 Schüler aus 156 Schulklassen in Sachsen sind seit November 2016 rauchfrei gebleiben. Damit hielten 76 Prozent der Teilnehmer am bundesweiten Nichtraucherwettbewerb «Be smart - Don't start» ein halbes Jahr durch, wie die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung zum Abschluss am Dienstag mitteilte. Bundesweit waren es 78 Prozent. Zur 20. Ausgabe hatten sich landesweit mehr als 4600 Jugendliche in 206 Klassen ab Stufe 5 verpflichtet, bis zum Frühjahr auf den Glimmstängel zu verzichten oder gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen. Die Aktion wird vom Kultusministerium gefördert. 45 Klassen wurden für Kreativbeiträge mit Geldpreisen prämiert.