360 Grad Reformation: MDRÂ startet Multimediaportal

360 Grad Reformation: MDR startet Multimediaportal

erschienen am 27.09.2016



Leipzig (dpa) - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) begleitet das Reformationsjubiläum multimedial. Am Dienstag startete der Sender ein Multimediaportal, in dem die Programmangebote aus Radio und Fernsehen gebündelt und um Online-Formate ergänzt werden. Dazu zähle unter anderem eine Darstellung der mitteldeutschen Reformationsorte mit Videos und 360-Grad-Panoramen, teilte der MDR in Leipzig mit.

Der Sender werde zum Jubiläumsjahr zahlreiche Aspekte der Reformation thematisieren, kündigte Intendantin Karola Wille an. Dabei gehe es nicht nur um das historische Wirken Martin Luthers in Wittenberg und andernorts, sondern auch um die Gegenwart im einstigen Kernland der Reformation.

Dem Start des Festjahres am 31. Oktober 2016 widmet der MDR in Fernsehen, Radio sowie online einen Thementag «500 Jahre Reformation». Im Frühjahr 2017 soll im Ersten der Film «Katharina Luther» mit Karoline Schuch in der Hauptrolle und Devid Striesow als Luther ausgestrahlt werden. Im Mai wird der MDR in Sondersendungen vom Evangelischen Kirchentag in Wittenberg sowie den «Kirchentagen auf dem Weg» berichten.