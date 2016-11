37-Jährige bedroht Mann mit Schreckschusspistole

erschienen am 03.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Mit einer Schreckschusspistole hat eine 37-Jährige in Dresden auf der Straße unvermittelt einen Mann mit dem zweijährigen Sohn auf dem Arm bedroht. Das Motiv der Frau sei unbekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie habe sich am Mittwochmorgen widerstandslos festnehmen lassen und sei zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen sie werde wegen Bedrohung ermittelt, hieß es.