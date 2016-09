38-JÃ¤hriger fÃ¤hrt mit Auto gegen Baum und stirbt

38-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

erschienen am 01.10.2016



Bad Düben (dpa/sn) - Ein 38 Jahre alter Mann ist in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann sei aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher in Leipzig am Samstagmorgen. Das Auto krachte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag.