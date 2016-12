41 Millionen Euro für Flüchtlingsunterbringung in Kommunen

erschienen am 29.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Kommunen haben zur Unterbringung von Flüchtlingen eine Ausgleichszahlung in Höhe von 41 Millionen Euro erhalten. Das bedeute eine weitere Entlastung für die Landkreise und kreisfreien Städte, sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Donnerstag. Die Anhebung der Pauschale um 2900 Euro pro Person und Jahr auf 10 500 Euro berücksichtige den gestiegenen Aufwand bei der Unterbringung von Asylbewerbern in diesem Jahr, hieß es.

Grundlage der Berechnung ist die durchschnittliche Anzahl von 31 100 Flüchtlingen, die im Freistaat untergebracht werden müssen. Laut Ministerium wird die Endabrechnung unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingszahlen im Februar für das Jahr 2016 festgesetzt.