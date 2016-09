45-JÃ¤hriger bei Abrissarbeiten schwer verletzt

45-Jähriger bei Abrissarbeiten schwer verletzt

erschienen am 15.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei Abrissarbeiten in Leipzig ist ein 45-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann habe einen Schornstein in der zweiten Etage demontiert und dabei nicht beachtet, dass der Schornstein im darüber liegenden Geschoss noch vorhanden war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dieser sei wenig später durch die Deckenöffnung auf den Arbeiter gestürzt. Polizei und Landesdirektion ermitteln, wie es zu diesem Fehler kam.