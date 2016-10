45-Jähriger in der Sächsischen Schweiz abgestürzt

erschienen am 17.10.2016



Bad Schandau (dpa/sn) - Ein 45-Jähriger ist in der Sächsischen Schweiz bei Bad Schandau an einem Hang abgestürzt. Der Mann fiel mehrere Meter in die Tiefe und erlitt Verletzungen am Rücken, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Dresden am Montagmorgen sagte.

Der 45-Jährige war am Sonntagabend in der beliebten Touristenregion wandern. Aus noch ungeklärter Ursache rutschte er an einem steilen Abschnitt ab. Die Bergwacht rettete den Mann. Anschließend kümmerten sich Rettungskräfte um den Verletzten.