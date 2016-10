46-Jähriger von hohem Baum gestürzt: tot

erschienen am 18.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Beim Beschneiden eines Baumes ist in Leipzig ein 46-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann stürzte am Montag aus etwa zehn Metern Höhe in die Tiefe und erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er hatte keinen Sicherungsgurt getragen.