52-jährige Fußgängerin bei Autounfall schwer verletzt

erschienen am 09.11.2016



Plauen (dpa/sn) - Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in Plauen (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Die 52-Jährige wollte am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren und wurde dabei vom Auto einer 21-Jährigen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin hatte keine Chance, der Fußgängerin auszuweichen und erlitt einen Schock.