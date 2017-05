56-Jährige in Göhren auf Rügen vergewaltigt

erschienen am 01.05.2017



Göhren (dpa/mv) - Eine 56-Jährige ist nach Angaben der Polizei am späten Sonntagabend in Göhren auf Rügen vergewaltigt worden. Die Frau aus der Nähe von Leipzig sei gegen 23.00 Uhr durch den Ort gegangen, als ein Mann sie plötzlich von hinten gepackt und mit einem Messer bedroht habe, teilte die Polizei am Montag mit. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Täter habe sie in ein Gebüsch gezerrt und sich an ihr vergangen. Dann sei er geflüchtet. Die Frau habe verschiedene Verletzungen erlitten. Die Polizei erfuhr von der Tat am Montagmorgen. Die 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.