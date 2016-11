57-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

erschienen am 17.11.2016



Heinsdorfergrund (dpa/sn) - Ein 57-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Heinsdorfergrund (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Eine 53-Jährige wollte nach Angaben der Polizei von einem Parkplatz auf eine Straße abbiegen, als sie am Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen gegen das Fahrzeug des Mannes stieß. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, die Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos wurden stark beschädigt.