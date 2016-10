600 Polizisten üben an deutsch-tschechischer Grenze

erschienen am 19.10.2016



Deutschneudorf (dpa/sn) - Rund 600 deutsche und tschechische Polizisten und Zollbeamte haben an der Grenze in Deutschneudorf im Erzgebirge den gemeinsamen Einsatz geübt. Anlass dafür war der neue Deutsch-Tschechische Polizeivertrag, der Anfang Oktober in Kraft getreten war. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) nannte ihn einen Baustein einer gut funktionierenden Zusammenarbeit der Behörden beider Länder. Kein Verbrecher dürfe vermeintlich fehlende Kompetenzen nutzen, um grenzüberschreitende Straftaten zu begehen, sagte er. Am ersten Übungstag stand der gemeinsame Einsatz von Polizeikräften bei einer Demonstration auf dem Programm. Die Übung soll an diesem Donnerstag fortgesetzt werden.