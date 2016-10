66-Jähriger stirbt bei Unfall mit Kettensäge

erschienen am 05.10.2016



Bernsdorf (dpa/sn) - Bei Baumfällarbeiten mit einer Kettensäge ist ein 66-Jähriger in Bernsdorf (Landkreis Bautzen) ums Leben gekommen. Der Mann habe sich am Dienstag mit der elektrischen Säge am Hals verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei innerhalb weniger Minuten gestorben. Nähere Angaben zum Hergang des Unglücks machte die Polizei nicht.