81-jÃ¤hrige Radfahrerin stirbt nach ZusammenstoÃŸ

81-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß

erschienen am 30.08.2016



Pirna/Dresden (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß mit dem Anhänger eines Autos ist in Pirna eine 81-jährige Radfahrerin getötet worden. Die Frau sei an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in Dresden am Dienstag mit. Die Seniorin wollte am Morgen nach links zu einem Einkaufsmarkt abbiegen und war gegen den Anhänger geprallt, der vom Wagen einer 52-Jährigen gezogen wurde und in die gleich Richtung fuhr.