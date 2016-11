82-Jährige fährt heißen Reifen: Bekenntnis nach Flucht

erschienen am 28.11.2016



Lommatzsch (dpa/sn) - Eine 82-Jährige hat sich am vergangenen Wochenende bei der Polizei als Verantwortliche für ein riskantes Überholmanöver geoutet. Die Behörde hatte nach eigenen Angaben vom Montag seit Freitag nach dem Fahrer eines Kleinwagens gesucht, der auf einer Landstraße bei Lommatzsch (Landkreis Meißen) trotz Gegenverkehrs einen Traktor überholt und sich dabei einen Außenspiegel abgerissen hatte. Die Fahrer des Traktors und eines entegegenkommenden Autos verhinderten nur durch Vollbremsungen einen Zusammenstoß, hieß es. Gegen die Rentnerin wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vermittelt. Die Dresdner Polizei sucht zudem nach dem Fahrer oder den Insassen des entgegenkommenden Wagens.