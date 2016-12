84-jährige Fußgängerin von Auto angefahren

erschienen am 02.12.2016



Freiberg (dpa/sn) - Eine Fußgängerin ist in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die 84-Jährige überquerte gerade eine grüne Ampel auf der Chemnitzer Straße, wie die Polizei am Freitag in Chemnitz mitteilte. Ein 72-jähriger Autofahrer übersah, dass die Ampel für ihn rot war und fuhr die Frau mit seinem Fahrzeug an. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.