90 Millionen an Lottospieler: Auch Sachse dabei

erschienen am 15.10.2016



Stuttgart (dpa) - Der bisher höchste Lottogewinn Deutschlands geht an einen Tipper aus dem Schwarzwald. Das teilte Lotto Baden-Württemberg am Samstag mit. Der Glückspilz aus Baden-Württemberg, der sich bislang noch nicht gemeldet hat, kann sich über 90 Millionen Euro freuen - steuerfrei.

Der Tipper knackte am Freitagabend den Eurojackpot. Nach Angaben eines Lotto-Sprechers gab er den Schein erst am Freitag - dem letzten möglichen Tag - ab. Insgesamt setzte er 20 Euro ein. Die Zahlen 7-10-25-39-42 plus die zwei Zusatzzahlen 3 und 6 machten ihn zum Multimillionär.

Der Spieler ist nicht der einzige Millionen-Gewinner aus Deutschland: Insgesamt acht weitere Tipper hatten fünf richtige Zahlen sowie eine korrekte Zusatzzahl angekreuzt - sie bekommen jeweils rund 2,8 Millionen Euro. Das gilt für zwei Finnen und einen Niederländer, und auch für zwei Bayern, einen weiteren Spieler aus Baden-Württemberg, einen Hessen und einen Sachsen.

Teilnehmen könnten beim Eurojackpot nach Angaben der Veranstalter theoretisch rund 269 Millionen Spieler in 17 Nationen. Beim Eurojackpot liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn bei 1 zu 95 Millionen. Dazu müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen richtig getippt werden.