A 350-900 trainiert auf dem Flughafen in Leipzig

erschienen am 27.12.2016



Mit dem derzeit modernsten Langstreckenflugzeug der Welt absolviert die Lufthansa aktuell Trainingsflüge auf deutschen Flughäfen. Am Dienstag landete und startete ein A350-900 erstmals auf dem Flughafen in Leipzig/Schkeuditz. Das für die Kranich-Airline erste Flugzeug dieser Reihe war kurz vor Weihnachten von Airbus übernommen worden.

Die Lufthansa-Piloten fliegen derzeit testweise unterschiedliche deutsche Flughäfen an. Am 10. Februar soll es dann den ersten regulären Linienflug von München nach Delhi in Indien geben. Insgesamt hat die Lufthansa 25 Flugzeuge des Typs A350-900 bestellt. Die A350 der Lufthansa werden je nach Ausstattung 293 beziehungsweise 319 Fluggäste befördern können. Das Flugzeug ist der erste Airbus, bei dem gewichtsparende Materialien zum Einsatz kommen, ein großer Teil der geräuscharmen und sparsamen Maschine besteht aus Verbundwerkstoffen. Die ersten zehn Maschinen sollen auf dem Flughafen in München stationiert werden. (dpa