A17 nach Unfall mit Sattelzug stundenlang gesperrt

erschienen am 24.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Ein Unfall hat in der Nacht zum Dienstag auf der A17 bei Pirna für Behinderungen gesorgt. Die Autobahn musste nach Angaben der Polizei in Richtung Prag für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Sattelzug war kurz nach Mitternacht aus bisher ungeklärter Ursache auf ein Auto aufgefahren. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.