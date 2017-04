ADFC: Infrastruktur-Probleme für Radtote verantwortlich

erschienen am 11.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Eine mangelhafte Verkehrs-Infrastruktur ist nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Sachsen Auslöser für die gestiegene Zahl der Radtoten. Wegen unklarer Vorfahrtssituationen und Wegeführungen sowie abrupt endender Radwege seien besonders Kinder und ältere Radfahrer überfordert, erklärte der ADFC. Daher forderte er gezielte Investitionen in die Infrastruktur. «Wir brauchen eine stärkere Aufmerksamkeit auf dieses Thema in der Verkehrsplanung und eine selbsterklärende Infrastruktur, die auch für kleine Kinder, Menschen mit körperlichen Einschränkungen sowie Menschen über 65 Jahre leicht und sicher benutzbar ist», sagte Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen.

Im vergangenen Jahr verunglückten in Sachsen 26 Radfahrer tödlich. 2015 waren es 17.