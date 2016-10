ATV Leipzig beendet erste Serie auf dem letzten Rang

erschienen am 16.10.2016



Leipzig (dpa/sn)- Hockey-Zweitligist ATV Leipzig 1845 hat die erste Serie der Meisterschaft 2016/17 auf dem Feld auf dem letzten Platz der Gruppe beendet. Die Sächsinnen kassierten am Sonntag mit dem 2:3 (1:9) beim Aufsteiger TuS Obermenzing in München die fünfte Saisonniederlage. Zwei Punkte blieben so die sehr magere Ausbeute für den einzigen sächsischen Vertreter in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Die Leipzigerinnen hatten in den beiden Vorjahren jeweils den vierten Platz in der Gruppe Süd erkämpft.

Die Hoffnungen der Leipzigerinnen auf den Klassenerhalt sind damit schon vor dem Beginn der Rückrunde, die nach der nun unmittelbar bevorstehenden Hallensaison erst im Frühjahr 2017 stattfindet, bereits auf ein Minimum gesunken. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun schon acht Punkte. Herbstmeister wurde mit 21 Punkten TSV Mannheim. Die Kurpfälzerinnen stehen mit zehn Zählern Vorsprung vor den Zehlendorfer Wespen aus Berlin vor dem direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga.