Abbau seltener Metalle: Vorarbeiten haben begonnen

erschienen am 05.12.2016



Schwarzenberg (dpa/sn) - Im Erzgebirge sind die Vorarbeiten für den geplanten Abbau seltener Metalle wie Wolfram und Zinn gestartet. Im ehemaligen Abbaugebiet der Wismut AG nahe Schwarzenberg rückten am Montag die ersten Baufahrzeuge an, um das Baufeld für einen Erkundungsschacht freizumachen. «Die Arbeiten haben begonnen», sagte Andreas Reissner, Vorstand des Betreibers Saxony Minerals and Exploration AG. Ab dem Frühjahr soll dort ein Förderturm für die Hebeanlagen errichtet werden. Nach Angaben des Unternehmens lagern in dem Abbaugebiet in Pöhla rund 18 000 Tonnen Wolfram, circa 30 000 Tonnen Zinn und etwa 250 Tonnen Indium. Von 2019 an soll zunächst Wolframerz und anschließend das Zinnerz gefördert werden.