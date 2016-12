Abfallbilanz für 2015: Sachsen hinterlassen mehr Müll

erschienen am 28.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens Haushalte haben 2015 rund 1,3 Millionen Tonnen Abfälle erzeugt. Das waren etwa 327 Kilo pro Kopf und damit 3 Kilo mehr als im Jahr zuvor, wie das Landesumweltamt Sachsen am Mittwoch in seiner Jahresbilanz mitteilte. Sie enthält noch nicht die Zahlen für dieses Jahr. Die Steigerung sei auf Bioabfälle und Wertstoffe wie Holz, Kunststoffe, Metalle, Bekleidung und Textilien zurückzuführen. Laut Statistik hinterließ jeder Sachse 125 Kilogramm Restabfall, 124 Kilo Wertstoffe, 53 Kilo Bioabfälle, 25 Kilo sperrige Abfälle und etwa 1 Kilo schadstoffhaltige Abfälle. Die Zahlen sind gerundet. Im Schnitt kam jeder Sachse auf 53 Euro Abfallgebühren - 1,02 Euro pro Woche und damit vier Cent weniger als 2014.

Die Zahlen beziehen sich auf die öffentliche Abfallentsorgung durch die Landkreise, kreisfreien Städte und Abfallverbände. Das Landesamt appellierte an die Bürger, sich nicht an illegalen Wertstoffsammlungen zu beteiligen, die durch Handzettel ohne Absender angekündigt werden. Eine ökologische und ordnungsgemäße Entsorgung sei bei diesen illegalen Sammlungen nicht gewährleistet.