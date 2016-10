Abschlagsfreie Rente ab 63 wird inÂ Sachsen hÃ¤ufig genutzt

Abschlagsfreie Rente ab 63 wird in Sachsen häufig genutzt

erschienen am 10.10.2016



Erfurt (dpa/sn) - Wer in Sachsen bereits mit 63 Jahren ohne Abzüge in den Ruhestand gehen kann, der tut es in der Regel auch. Das geht aus Daten der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland in Erfurt hervor. Von Januar bis September 2016 stellten in deren Bereich rund 8800 Sachsen einen Antrag auf abschlagsfreie Rente mit 63. Auf das Jahr hochgerechnet werde damit knapp das Niveau des Vorjahres (fast 11 140 Anträge) übertroffen. 2014 lag die Zahl der Anträge noch etwas höher (rund 13 000), allerdings konnten damals zur Einführung der neuen Regelung im Juli auch zwei Jahrgänge die Möglichkeit nutzen.