Abschlussprüfungen der Beruflichen Gymnasien starten

Dresden (dpa/sn) - 2400 Abiturienten der Beruflichen Gymnasien in Sachsen starten am Dienstag ihre Abschlussprüfungen. Begonnen wird mit dem Fach Deutsch, wie das Kultusministerium am Freitag in Dresden mitteilte. Zum ersten Mal bearbeiten die Schüler der Leistungskurse Deutsch, Englisch und Mathematik dabei Aufgaben aus dem länderübergreifenden Abituraufgabenpool. Wie an den allgemeinbildenden Gymnasien müssen die Schüler den Angaben zufolge in fünf Fächern Prüfungen ablegen. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten sie die Allgemeine Hochschulreife, also das Abitur.