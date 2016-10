Absturz von Unister-Chef: Vermisstes Flugzeugteil gefunden

erschienen am 17.10.2016



Leipzig/Podgorica (dpa/sn) - Drei Monate nach dem tödlichen Absturz des Unister-Gründers Thomas Wagner ist in Slowenien ein bislang vermisstes Flugzeugteil gefunden worden. Es handele sich um das Höhenruder des Kleinflugzeuges, das im Juli in den Bergen abgestürzt ist. Das Teil weise Beschädigungen auf. Diese seien in der Luft verursacht worden - wodurch, sei noch unklar, berichtete ein slowenisches Internetportal. «Es ist unklar, ob das Geschehen in der Luft absichtlich herbeigeführt wurde», zitierte das Protal den slowenischen Chef-Ermittler Toni Stojcevski. Die Untersuchung des Flugzeugabsturzes werde ein oder zwei Jahre dauern.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, ob Wagners Kleinflugzeug zum Absturz gebracht wurde. Neben dem Unister-Gründer starben noch drei weitere Menschen. Wagner war auf der Rückreise aus Venedig, wo er auf der Suche nach einem Kredit für sein klammes Internet-Unternehmen einem Millionenbetrug aufgesessen sein soll.