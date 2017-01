Acht Grippetote und mehr als 2000 Erkrankungen in Sachsen

erschienen am 26.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Acht Menschen zwischen 74 und 96 Jahren aus verschiedenen Regionen in Sachsen sind bisher an den Folgen einer Grippeerkrankung gestorben. Zu den drei bereits bekannten Todesfällen seit Jahresbeginn kamen aktuell weitere fünf, die keine Schutzimpfung hatten, wie aus dem jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) vom Donnerstag hervorgeht.

Mit 857 neuen Fällen stieg die Zahl der Erkrankungen gegenüber der Vorwoche erneut um gut 40 Prozent an. Größere Ausbrüche wurden jedoch nicht gemeldet. Jeder vierte Patient ist zwischen 45 und 64 Jahren alt, zu je 15 Prozent sind jüngere Erwachsene von 25 bis 44 sowie Sechs- bis Neunjährige betroffen.

«Die Grippewelle hält an», resümierte die LUA. Im Winter zuvor waren landesweit mehr als 13 000 Menschen erkrankt und 15 gestorben. 2014 gab es 443 Fälle und keine Todesopfer.