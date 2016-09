Adorf im Vogtland sucht Ideen gegen BevÃ¶lkerungsschwund

Adorf im Vogtland sucht Ideen gegen Bevölkerungsschwund

erschienen am 09.09.2016



Adorf (dpa/sn) - Als eine von acht deutschen Kommunen ist Adorf (Vogtlandkreis) in das Bundesprogramm «Demografiewerkstatt Kommunen» aufgenommen worden. Dabei hoffe die Stadt auf neue Ideen gegen den Bevölkerungsschwund, erklärte Bürgermeister Rico Schmidt (SPD). «Unsere Bewohner werden weniger und älter, wir wollen unsere Stärken finden und Schwächen analysieren.» Als Auftakt ist an heute eine Zukunftswerkstatt auf dem Marktplatz geplant, bei der die Bewohner ihre Vorschläge diskutieren wollen.

Während der nächsten fünf Jahre werde die Stadt von einem wissenschaftlichen Team begleitet, um beispielsweise den Mangel an Ärzten zu bewältigen und Arbeitsplätze und Jugendangebote zu schaffen. Zu den Beratern gehört die Forschungsgesellschaft für Gerontologie der TU Dortmund. Bis zu 30 000 Euro stehen jedes Jahr dafür zur Verfügung, weitere 10 000 Euro können für Einzelprojekte genutzt werden.

Laut Bevölkerungsprognosen des Statistischen Landesamtes wird Adorf die 5000-Einwohner-Grenze in den nächsten Jahren unterschreiten - noch liegt die Stadt mit knapp 100 Einwohnern darüber. Seit 1990 ist die Bevölkerungszahl ungefähr um ein Viertel zurückgegangen.

Außer Adorf ist mit Riesa ein zweiter sächsischer Teilnehmer im Bundesprogramm vertreten. Die anderen Kommunen sind der Landkreis Dithmarschen, die Stadt Dortmund, der Kreis Düren, der Landkreis Emsland, der Regionalverband Saarbrücken und die Stadt Grabow. Die Ergebnisse sollen später anderen Regionen zugute kommen.