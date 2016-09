Ã„lteres Ehepaar auf StraÃŸe ausgeraubt und verletzt

Älteres Ehepaar auf Straße ausgeraubt und verletzt

erschienen am 29.09.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Ein älteres Ehepaar ist am Mittwochabend auf der Straße beraubt und dabei verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag sagte, rannte der unbekannter Räuber in Chemnitz von hinten auf die beiden zu und entriss der 88-jährigen Frau ihre Handtasche. Sie und ihr Mann stürzten und mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter entkam unerkannt.