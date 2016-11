AfD-Anfrage zum Rundfunk erntet Häme

Eine Große Anfrage sorgt für großen Wirbel: Die AfD-Fraktion in Sachsen will von der Staatsregierung so ziemlich alles zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk wissen und erntet dafür im Netz Hohn und Spott.

erschienen am 25.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Eine Große Anfrage der AfD-Fraktion im sächsischen Landtag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sorgt im Netz für Häme. Mit 630 Fragen an die sächsische Staatsregierung will sich die Partei über Grundlage, Auftrag und Arbeit des Mitteldeutschen Rundfunks unterrichten lassen. Ziel sei die Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages und eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sagte der parlamentarische Geschäftsführer, Uwe Wurlitzer, am Freitag in Dresden. «Wir wollen alle Informationen bekommen, die es gibt, um uns einen Kopf zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu machen.»

Neben detaillierten Fragen werden auch solche gestellt, die leicht recherchierbare oder allgemein bekannte Sachverhalte betreffen - etwa nach der Zahl der öffentlich-rechtlichen Sender oder der Ermittlung der Einschaltquoten.

Die Netzgemeinde fühlt sich unter dem Hashtag #afdfragen zu eigenen Fragen inspiriert: «Warum sprechen sich alle Mainstream-Medien bei den Lottozahlen ab?», will ein Nutzer bei Twitter wissen. Oder: «Warum sind in den Weltkrieg-Dokus auf ZDFinfo eigentlich immer die Deutschen die Täter?» und «Sendet die Deutsche Welle auch bei Ebbe?». Ein anderer fragt: «Wieso kommt die "Tagesschau" auch in der Nacht???»

Wurlitzer nimmt Hohn und Spott gelassen. «Sonst wirft man uns vor, nicht ordentlich zu arbeiten. Jetzt, dass wir es zu genau wissen wollen. Wir wollen belastbare Informationen, die durch die Staatsregierung verbrieft sind.» Wegen des Umfangs der Anfrage bestehe man auch nicht auf die eigentlich übliche zehnwöchige Frist zur Beantwortung.

Zuständig für Medien ist in Dresden der Chef der Staatskanzlei, Fritz Jaeckel (CDU). Auch ihm sei aufgefallen, dass vieles erfragt werde, was an sich Basiswissen sei und man aus Geschäftsberichten oder einer guten Recherche im Internet auch selbst herausfinden könne, sagte er. Auftrag der Staatsregierung sei es, Anfragen umfassend zu beantworten. Das werde die Regierung in dem Fall natürlich auch tun.

Die 630 Fragen der AfD sind zumindest rekordverdächtig. «Wir haben das mal recherchiert. Nach dem, was wir bislang wissen, ist es möglicherweise die bislang umfangreichste Anfrage», sagte Landtagssprecher Ivo Klatte. Es gebe aber ähnlich dimensionierte Anfragen. Derzeit liege noch eine der Linksfraktion zu Rechtsextremismus vor, die auf rund 500 Einzelfragen komme.