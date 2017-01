AfD-Richter erhält neue Zuständigkeit

Jens Maier urteilt nicht mehr über Medien-Fälle

erschienen am 31.01.2017



Dresden. Der nach seinem Auftritt vor dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke in der Kritik stehende Richter und AfD-Bundestagskandidat Jens Maier erhält am Landgericht Dresden andere Zuständigkeiten. Künftig sei er weder mit Pressesachen noch mit Verfahren zum Schutz der persönlichen Ehre befasst, teilte Gerichtspräsident Gilbert Häfner mit. Damit solle "jeder Zweifel an einer Unbefangenheit des Gerichtes vermieden werden". Maier bleibe weiter für Berufungen bei Verkehrsunfallverfahren und allgemeine Zivilsachen zuständig. Der Beschluss sei im Einvernehmen mit Maier getroffen worden.

Maier war am Sonntag mit großer Mehrheit von einem AfD-Parteitag auf Listenplatz 2 für die Bundestagswahl gesetzt worden. Wenn die Partei am 24.September wie erwartet die Fünf-Prozent-Hürde nimmt, wird Maier dem nächsten Bundestag angehören.

Der 54-Jährige nannte sich bei seiner Vorstellung auf dem Parteitag "Deutschlands bekanntesten Richter". Zu seinem Auftritt am 17. Januar als Vorredner von Höcke sagte er nur: "Im Ballhaus Watzke haben wir es richtig krachen lassen." Maier hatte dort den "Schuldkult" der Deutschen für "endgültig beendet" erklärt. Nach seiner Dresdner Rede gingen Strafanzeigen ein, weshalb die Staatsanwaltschaft Dresden wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Der gebürtige Bremer war bereits 2016 in die Schlagzeilen geraten, als er dem Dresdner Politologen Steffen Kailitz auf Antrag der NPD kritische Aussagen über die Partei verboten hatte. (tz)