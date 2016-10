AfD hÃ¤lt Fehler im Fall Al-Bakr nicht fÃ¼r groÃŸen Skandal

AfD hält Fehler im Fall Al-Bakr nicht für großen Skandal

erschienen am 14.10.2016



Berlin (dpa) - Die AfD hält die Pannenserie der sächsischen Behörden im Fall des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr nicht für einen großen Skandal. «Natürlich war es ein Fehler der Behörden, Al-Bakr nicht unter besondere Bewachung gestellt zu haben, Staatsversagen war es jedoch nicht», erklärte der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland am Freitag. Die ganze Aufregung um diesen Fall wirke jedoch vollkommen unverhältnismäßig. «Der eigentliche Skandal ist der absolute Kontrollverlust an den Grenzen», fügte er hinzu. Die Bundesregierung habe «vor dem Migrantenstrom resigniert». Nur deshalb hätten mutmaßliche Terroristen wie Al-Bakr überhaupt nach Deutschland kommen können.

Der Syrer soll nach Angaben der Sicherheitsbehörden einen Sprengstoffanschlag in Berlin geplant haben. Er wurde Anfang der Woche in Leipzig mit Hilfe dreier syrischer Flüchtlingen gefasst. Später erhängte er sich den Angaben zufolge in seiner Zelle.