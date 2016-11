AfD legt alternativen Haushalt vor

Oppositionsfraktion hält Schulessen für finanzierbar

erschienen am 22.11.2016



Dresden. Mehr Geld für Schulessen, Grundschullehrer und Kinderbetreuung sowie Einsparungen bei den Flüchtlingskosten: Die Landtagsfraktion der AfD hat in Dresden einen Alternativhaushalt für die kommenden zwei Jahre vorgelegt. Die größte Veränderung im Vergleich zum Regierungsentwurf sind die jährlich 281 Millionen Euro, die der Freistaat für eine kostenlose warme Mahlzeit für jedes Kind an den sächsischen Schulen einplanen soll. Die Reduzierung des Elternbeitrags an den Kinderbetreuungskosten ist pro Jahr mit 39 Millionen Euro veranschlagt. Ferner werden in insgesamt 237 Änderungsanträgen auch die Lernmittelfreiheit für alle Schüler und mehr Richter und Justizbedienstete verlangt.

Laut AfD-Finanzpolitiker André Barth kommt der alternative Haushalt dennoch ohne zusätzliche Belastungen für den Steuerzahler aus. Dazu verwies er auf Einsparungen etwa bei den Flüchtlingskosten. Dort seien allein im nächsten Jahr 135 Millionen Euro weniger Ausgaben nötig als bisher kalkuliert. Als Hauptgrund gab Barth die sinkende Zahl an Asylbewerbern an. Zudem würden die Umsatzsteuereinnahmen 150 Millionen Euro höher liegen als angenommen. Einsparpotenzial in Höhe von 75 Millionen Euro pro Jahr gebe es auch bei den Personalkosten des Freistaats. Diese seien in der Vergangenheit pro Jahr um mehr als 100 Millionen Euro zu hoch angesetzt gewesen. (tz/dpa)