AfD siegt vor Gericht

Die Linksfraktion darf nicht mehr behaupten, dass die AfD gegen mehr Volksentscheide sei. Der Rechtsstreit dürfte damit aber noch nicht zu Ende sein.

Von Tino Moritz

erschienen am 21.12.2016



Dresden. Das Landgericht Dresden hat der sächsischen Linksfraktion untersagt, Behauptungen aus einem Fraktionsflyer über die AfD zu wiederholen. Die AfD-Landtagsfraktion sei durch "unwahre beziehungsweise unvollständige Behauptungen" in ihren Rechten verletzt worden, hieß es bei der mündlichen Urteilsverkündung am Mittwoch. Das Gericht verwies auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach auch unvollständige Tatsachsen unzulässig und damit rechtswidrig seien. Der Flyer der Linken erwecke den Eindruck, dass die AfD prinzipiell gegen Volksentscheide sei und damit eines ihrer Wahlversprechen breche. Dabei habe sie einen Gesetzentwurf von Linken und Grünen im Landtag nur deshalb abgelehnt, weil sie einen eigenen eingereicht hatte, der nach ihrer Argumentation weitergehend sei.

Die Linksfraktion hatte auf ihrem am 2. Oktober im Landtag verteilten Flyer den Slogan "CDU, SPD & AfD sind gegen mehr Volksentscheide. Wir nicht." verwendet und zur Begründung umseitig die Ablehnung eines von ihr und den Grünen eingereichten Gesetzentwurfs zur direkten Demokratie angeführt. Die AfD-Abgeordneten hatten zwar tatsächlich mit Nein gestimmt - aber nach eigener Begründung nur deshalb, weil der Entwurf von Grünen und Linken der Fraktion nicht ausreichend war und sie einen eigenen ausgearbeitet hatte. Und der ging nicht nur deutlich über die bisherige Rechtslage hinaus, sondern in mehreren Punkten auch über den Vorschlag von Linken und Grünen.

Die Linke hatte auf dem Flyer notiert, dass die AfD "sich gern als Vorkämpferin der direkten Demokratie darstellt", und an ihre Wahlplakate "Die Schweiz ist für Volksentscheide. Wir auch." Erinnert. Dazu stand die Bemerkung: "So viel zum Thema Glaubwürdigkeit." Vom AfD-Gesetzentwurf - den der Landtag in der vergangenen Woche mehrheitlich ablehnte, allerdings bei Enthaltung von 16 der 27 Linke-Abgeordneten - stand in dem Fraktionsflyer dagegen kein Wort.

Die Linke habe die Bürger damit "durch Falschangaben und Auslassungen bewusst in die Irre geführt, um unserer Mandantin zu schaden", beschwerte sich die von der AfD-Fraktion beauftragte Kölner Kanzlei des Medienrechtlers Ralf Höcker. Die Linksfraktion, die die von der AfD-Fraktion geforderte Unterlassungserklärung verweigert hatte und von einem "Maulkorb" für politische Mitbewerber sprach, mandatierte mit dem Hamburger Sven Krüger gleichfalls einen äußerst renommierten Presserechtler.

Nach dem Urteil des Landgerichts muss die Linksfraktion nun die Verfahrenskosten tragen. Schon in der mündlichen Verhandlung am 1. Dezember war indes absehbar, dass die Linke im Fall einer Niederlage Rechtsmittel einlegen wird. Wenn sie Berufung einlegt, landet der Streit vor dem Oberlandesgericht.