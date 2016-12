AfD will deutsche Sprache als Kulturgut in Verfassung

erschienen am 16.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsens AfD will die deutsche Sprache als Kulturgut in der sächsischen Verfassung verankern. Am Freitag legte die Fraktion im Landtag ein entsprechendes Gesetz vor. Deutsch werde durch einen steigenden Einfluss von Fremdsprachen und durch gendergerechte Sprache geprägt und verändert, hieß es zur Begründung. An Hochschulen werde zunehmend auf Englisch geforscht, gelehrt und publiziert. Mitunter halt Englisch auch als Unternehmenssprache in Deutschland Einzug. «Wir wollen keineswegs das Englische schwächen - ganz im Gegenteil - wir wollen das Deutsche stärken», erklärte die Abgeordnete Andrea Kersten. Der Gesetzentwurf wurde ohne Aussprache in den Verfassungs- und Rechtsausschuss überwiesen.