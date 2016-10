Afghanische FlÃ¼chtlinge: bei Einreise als Japaner ausgegeben

Afghanische Flüchtlinge: bei Einreise als Japaner ausgegeben

erschienen am 10.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Ein 29-Jähriger Mann und eine 23 Jahre alte Frau mit einem dreijährigen Kind aus Afghanisten haben versucht, auf dem Flughafen in Dresden als Japaner einzureisen. Bei der Kontrolle durch eine Streife der Bundespolizei im Flughafengebäude seien den Beamten jedoch Unregelmäßigkeiten in den Reisepässen aufgefallen, teilte die Behörde am Montag in Dresden mit. Die Pässe hätten sich sodann als «total gefälscht» erwiesen.

Die drei waren vergangenen Samstag kurz zuvor aus Griechenland gekommen. Nachdem der Schwindel aufgeflogen war, gaben sie an, um Asyl bitten zu wollen. Sie wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Der Mann und die Frau müssen sich nun wegen Urkundenfälschung sowie unerlaubter Einreise verantworten.