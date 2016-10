Afrikanische Rhythmen fÃ¼r Carlowitz-Preise

Afrikanische Rhythmen für Carlowitz-Preise

Ende Oktober findet die die 4. Nachhaltigkeitskonferenz im Chemnitz statt. Bei der Preisverleihung im Opernhaus tritt auch ein ganz besonderer Gast auf.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 03.10.2016



Chemnitz. Mit prominenten Namen will die Sächsische Carlowitz-Gesellschaft für das wichtige Thema Nachhaltigkeit werben. Bei der vierten Nachhaltigkeitskonferenz, die am 28. Oktober im Opernhaus Chemnitz stattfindet, wird der senegalesische Musiker Youssou N'Dour ("7 Seconds") als sozial engagierter Laudator und als Musiker auftreten. In diesem Jahr stehen die Themen Artenvielfalt und Erneuerbare Energien im Mittelpunkt. Ein Hans-von-Carlowitz-Nachhaltigkeitspreis geht in diesem Jahr an Dirk Steffens, den viele aus dem Fernsehen als Journalisten, Tierfilmer, Moderator und Umweltaktivisten kennen dürften. Steffens ist zudem Botschafter der internationalen Umweltorganisation WWF. Sein Laudator wird Marco Vollmer vom WWF Deutschland sein.

Der zweite Preisträger ist in Deutschland weniger bekannt. Kandeh K. Yumkella, Agrarökonom aus Sierra Leone. Er war von 2005 bis 2013 Generaldirektor der UN-Organisation für industrielle Entwicklung und ist UN-Sonderbevollmächtigter für Erneuerbare Energien. Im nächsten Jahr will er als Präsidentschaftskandidat für sein Land antreten. Er ist ein vehementer Verfechter für eine raschen Umstieg auf Erneuerbare Energien. Seiner Auffassung nach sollten die Europäer nicht nur auf der Suche nah Mineralien nach Afrika kommen, sondern angesichts der Bevölkerungsexplosion Afrikas die Energiewirtschaft und die Infrastruktur aufbauen helfen.

Dieter Füsslein, Vorstandsvorsitzender der Carlowitz-Gesellschaft, verwies auf drei Nachhaltigkeitskongresse im November in Dresden, Leipzig und Chemnitz. In denen werde die Gesellschaft ihre Wünsche an die sächsische Landesregierung formulieren. Etwa beim Fernwärmeausbau oder der nachhaltigen Stadtentwicklung. Da gebe es großen Nachholbedarf. Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) hatte in der vergangenen Woche erstmals einen sächsischen Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt. Darin hatte er die positive Entwicklung des ressortübergreifenden Ansatzes der 2013 verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie "Sachsen hat Zukunft" hervorgehoben. So konnte etwa der jährliche CO2-Ausstoß seit 2000 um 17,8 Prozent auf 13,9 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt werden.

Die Hans-Carl-von-Carlowitz-Gesellschaft zur Förderung der Nachhaltigkeit wird im November fünf Jahre alt. Der Namensgeber, geboren 1645 in Oberrabenstein, gilt als Begründer der Nachhaltigkeit.

Das Programm der 4. Sächsischen Nachhaltigkeitskonferenz beginnt am Freitag, 28. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr mit der Verleihung der Preise im Opernhaus Chemnitz. Weitere Informationen finden Sie unter: