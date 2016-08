Agentur informiert Ã¼ber Lage auf dem Arbeitsmarkt

Agentur informiert über Lage auf dem Arbeitsmarkt

erschienen am 31.08.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Die Arbeitsagentur gibt heute die Arbeitsmarktzahlen für Sachsen für den Monat August bekannt. Nach dem Rekordtief im Juni war die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat im Juli wieder leicht gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz waren 154 800 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 3000 mehr als im Vormonat, aber immer noch 14 100 weniger als im Juli 2015. Die Quote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei jedoch kein Zeichen für eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt, sondern auf saisonale Faktoren zurückzuführen, hieß es.