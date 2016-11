Agenturen sollen Jugendliche bei Ausbildung unterstützen

Dresden (dpa/sn) - Mit Jugendberufsagenturen will Sachsen flächendeckend für Jungen und Mädchen den Übergang von der Schule zu Ausbildung und Beruf erleichtern. Davon könnten vor allem Jugendliche profitieren, die wegen sozialer oder individueller Probleme auf besondere Unterstützung angewiesen seien, sagte Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag im Landtag in Dresden. «Wir brauchen jede und jeden Jugendlichen und dürfen auf niemanden verzichten.» Die Agenturen sollen Jugendlichen bei der Berufswahl, der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz oder -weg, dem passenden Studium und bei persönlichen Problemen helfen.

Die Jugendberufsagenturen, die unter der Regie der regionalen Arbeitsagenturen und der Kommunen laufen, sollen bis Ende der Legislatur 2019 landesweit etabliert werden. Dabei sollen die vorhandenen Angebote von Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, Schule und Jugendhilfe bei einem Ansprechpartner gebündelt werden, ohne eine neue Institution zu schaffen. Das Land unterstützt den Aufbau vor allem in den ländlichen Regionen jährlich mit etwa 500 000 Euro.