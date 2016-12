Akkordeonbauer Harmona verpasst Umsatzziel knapp

erschienen am 15.12.2016



Klingenthal (dpa/sn) - Im zweiten Jahr der Insolvenz hat die Harmona Akkordeon GmbH in Klingenthal (Vogtlandkreis) ihr Umsatzziel knapp verfehlt. «Aber wir schreiben eine schwarze Null. Im nächsten Jahr wollen wir Gewinn machen», meinte Insolvenzverwalter Helgi Heumann. Er hatte in diesem Jahr mit 2,4 Millionen Euro Umsatz und dem Verkauf von rund 2000 Akkordeons gerechnet; erreicht habe man 2,05 Millionen Euro. Sachsens letzte Akkordeonfabrik, nach eigenen Angaben die älteste der Welt, hat noch 43 Mitarbeiter, ursprünglich waren es 80. Weitere Streichungen sind laut Heumann nicht angedacht. Mitte 2017 solle die Talsohle durchschritten sein.