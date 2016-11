Al-Bakr in Berlin beigesetzt

Berlin (dpa/sn) - Der syrische Terrorverdächtige Dschaber Al-Bakr ist am Mittwoch in Berlin beigesetzt worden. Wie der Anwalt der Angehörigen, Alexander Hübner, am Freitag bestätigte, wurde er nach muslimischem Ritual beerdigt. Die «Bild»-Zeitung hatte zuerst davon berichtet. Am Donnerstag hieß es noch, er werde in den kommenden Tagen nach Berlin überführt. Laut «Bild» wurde die Leiche bereits vergangene Woche freigegeben.

In Sachsen konnte Al-Bakr nicht beigesetzt werden, da dort Sargpflicht gilt. Nach muslimischem Glauben werden Tote in weißen Leinentüchern beerdigt - ohne Sarg. Unklar ist laut «Bild» noch immer, wer die Kosten für die Bestattung übernimmt.

Der 22-jährige Al-Bakr war am 10. Oktober in Leipzig wegen Terrorverdachts verhaftet worden. Zwei Tage später erhängte er sich in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.